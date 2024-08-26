Автомобиль сбил мать с новорожденным ребенком в Подмосковье

Женщина за рулем сбила мать с новорожденным ребенком в подмосковном городе Орехово-Зуеве. Об этом главк МВД РФ по Московской области сообщил в телеграм-канале

По данным ведомства, ДТП произошло 26 августа около одного из домов на улице Набережной. Местная жительница, управляя автомобилем, при движении задним ходом во дворе наехала на женщину, которая выходила из подъезда многоквартирного дома с коляской, где находилась ее новорожденная дочь. Пострадавшие мать и ребенок госпитализированы.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства аварии. По результатам проверки примут решение в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Ранее в ДТП на улице Удальцова в Москве пострадал ребенок. Водитель за рулем Nissan наехала на мальчика, который на механическом самокате ехал по регулируемому пешеходному переходу на красный светофор. Ребенка госпитализировали. Прокуратора ЗАО взяла на контроль установление обстоятельств случившегося.