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25 августа, 22:59

Происшествия

Четыре ребенка пострадали в результате ДТП в центре Москвы

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Четыре ребенка пострадали из-за ДТП на внешней стороне Садового кольца в центре Москвы, пишет пресс-служба Госавтоинспекции города.

"В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники Госавтоинспекции", – добавили там.

Авария произошла вечером 25 августа на улице Земляной вал, в районе дома 73. Здесь столкнулись два авто, один из которых опрокинулся, добавляли в столичном Дептрансе.

"Движение в районе ДТП затруднено. Выбирайте пути объезда", – уточняли в пресс-службе.

Ранее четыре человека погибли в аварии с "Газелью" и двумя легковыми автомобилями в Торжокском районе Тверской области. Трагедия случилась ночью на трассе М-11 "Нева". Предположительно водитель "Газели" столкнулся с автомобилем Mazda, после чего выехал на левую полосу, где врезался в BMW.

Два автомобиля столкнулись на Садовом кольце в Москве

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