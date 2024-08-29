29 августа, 12:11 (обновлено 29.08.2024 14:48)Происшествия
Пять детей погибли в ДТП на дорогах Москвы в январе – июне
Фото: ТАСС/Михаил Жбанков
Столичная Госавтоинспекция зафиксировала рост гибели детей на 67% на дорогах Москвы с начала года, сообщила начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и взаимодействия со СМИ управления Госавтоинспекции столичного ГУ МВД РФ Анастасия Иванова. Об этом пишет ТАСС.
При этом число ДТП с детьми за первые 7 месяцев 2024-го выросло на 30%, добавила она.
В свою очередь, в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) уточнили, что, согласно статистике ДТП с участием детей до 16 лет, за указанный период в Москве погибли пять детей.
Ранее на улице Удальцова в районе дома 60 автомобиль сбил ребенка на самокате, который ехал по регулируемому пешеходному переходу на красный светофор. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу.
До этого два ребенка получили травмы в ДТП на западе Москвы. Так, на пересечении Боровского шоссе и Чоботовской улицы водитель Mitsubishi наехал на двух детей, переходящих проезжую часть в неположенном месте. В результате 6-летнюю девочку и ее 17-летнюю сестру госпитализировали.
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