Два ребенка пострадали в результате ДТП на 93-м км МКАД

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Два автомобиля столкнулись на 93-м километре внешней стороны МКАД на северо-востоке Москвы. В результате ДТП пострадали два ребенка, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

"По предварительным данным, на 93-м километре внешней стороны МКАД водитель автомобиля "Лада" при перестроении совершил столкновение с автомобилем "Ниссан" с последующим наездом на газон и информационный стенд", – говорится в сообщении.

Ведомство уточнило, что двух детей 11 и 14 лет с травмами различной степени тяжести доставили в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Накануне во Владимире автомобиль без водителя сбил детей в возрасте 7–8 лет, которые находились на тротуаре. По предварительной информации, инцидент произошел на улице Мира. Припаркованный рядом с тротуаром "Шевроле Лачетти" начал самопроизвольное движение по неизвестным причинам.

Ранее в Подольске мужчина на автомобиле сбил женщину с ребенком возле поликлиники. По версии следствия, мужчина был в состоянии опьянения. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медпомощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

