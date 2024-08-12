Пьяный водитель сбил женщину с ребенком в Подольске

Фото: телеграм-канал "На МКАДе ДТП МОСКВА"

Мужчина на автомобиле сбил женщину с ребенком возле поликлиники в Подольске, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью.

В СК заявили, что инцидент произошел 11 августа примерно в 18 часов на парковке у поликлиники на Юбилейной улице. По версии следствия, мужчина в состоянии опьянения за рулем своего автомобиля наехал на женщину и ее сына, которые шли во дворе в попутном направлении. Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медпомощь. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Следователи завели уголовное делу из-за нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств. В настоящее время сотрудники СК выясняют все обстоятельства ДТП. Подольская городская прокуратура, в свою очередь, сообщила, что проконтролирует установление всех обстоятельств.

"Водитель установлен и доставлен в территориальный отдел полиции", – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Ранее пешеход, перебегая дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, скончался после того, как грузовик Kia наехал на него в ТиНАО. Инцидент произошел на 56-м километре Калужского шоссе. Мужчина умер на месте происшествия от полученных травм.

