09 августа, 18:54Происшествия
Грузовик сбил насмерть пешехода на переходе в ТиНАО
Фото: 123RF/savmaster
Пешеход скончался после того, как грузовик наехал на него в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.
Инцидент произошел на 56-м километре Калужского шоссе. По информации ведомства, водитель грузовика Kia сбил пешехода, перебегавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства произошедшего, работая на месте происшествия.
Ранее водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил девушку на улице Вертолетчиков в Москве. По данным столичной прокуратуры, в момент аварии девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она скончалась на месте от полученных травм.
Кроме того, не так давно трое детей получили травмы при столкновении автобуса и грузовика в Топкинском районе Кузбасса. Всего пострадали 17 человек. Министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов рассказал ,что в результате происшествия госпитализировали двух человек.
Массовая авария произошла на Волгоградском проспекте