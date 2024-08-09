Грузовик сбил насмерть пешехода на переходе в ТиНАО

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Пешеход скончался после того, как грузовик наехал на него в ТиНАО. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции.

Инцидент произошел на 56-м километре Калужского шоссе. По информации ведомства, водитель грузовика Kia сбил пешехода, перебегавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате мужчина от полученных травм погиб на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства произошедшего, работая на месте происшествия.

Ранее водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил девушку на улице Вертолетчиков в Москве. По данным столичной прокуратуры, в момент аварии девушка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она скончалась на месте от полученных травм.

Кроме того, не так давно трое детей получили травмы при столкновении автобуса и грузовика в Топкинском районе Кузбасса. Всего пострадали 17 человек. Министр здравоохранения региона Дмитрий Беглов рассказал ,что в результате происшествия госпитализировали двух человек.

