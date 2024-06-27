Трое детей пострадали в аварии с автобусом в Кемеровской области

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Трое детей получили травмы при столкновении автобуса и грузовика в Топкинском районе Кузбасса, всего пострадали 17 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Беглова.

По его данным, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое. Госпитализированы два человека, в больнице находится ребенок в состоянии средней степени тяжести.

Беглов добавил, что восемь человек, среди которых двое детей, были после осмотра направлены на амбулаторное лечение. Два человека получили помощь на месте. В данный момент медики осматривают пять пострадавших, доставленных в стационар.

Междугородний автобус и грузовой автомобиль столкнулись утром 27 июня. Предварительно, 52-летний водитель автобуса врезался в грузовой автомобиль, который остановился по требованию регулировщика на участке дороги, где проводится ремонт.

Ранее два человека пострадали в результате аварии с маршруткой на северо-западе Москвы. Транспортное средство на скорости врезалось в отбойник. В результате у мужчины, который отказался от госпитализации, диагностировали ушибы головы и грудной клетки, а у пострадавшей женщины – сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

