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25 июня, 20:01

Происшествия

Несколько автомобилей столкнулись на Ленинском проспекте в Москве

Фото: 123RF/bilanol

Несколько автомобилей столкнулись возле дома 95 на Ленинском проспекте в Москве. Об этом в своем телеграм-канале сообщил столичный Дептранс.

В настоящее время на месте ДТП работают оперативные службы. Они выяснят обстоятельства произошедшего.

Сейчас движение в районе аварии затруднено, водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось, что автомобиль BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре. В результате случившегося погибли водитель, а также женщина и несовершеннолетний ребенок, которые находились в машине. Момент трагедии попал на видео.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело об убийстве. В СУ СК РФ по Кубани уточнили, что водитель автомобиля набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки, после чего иномарка упала на проезжую часть.

Три автомобиля столкнулись на МСД

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