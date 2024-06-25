Дело об убийстве возбуждено после падения машины с парковки в Краснодаре

Фото: телеграм-канал "23 МВД"

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после падения BMW с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра "Галерея" в Краснодаре, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кубани.

"Согласно полученным данным, сегодня (25 июня. – Прим. ред.) водитель автомобиля иностранного производства, набрав скорость, выехал за пределы ограждения парковки <...> и иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской", – объяснили в ведомстве.

В результате водитель, а также женщина и несовершеннолетний ребенок, которые находились внутри машины, погибли. Знакомый водителя упавшего автомобиля рассказал телеканалу "360", что пассажирами были жена и ребенок погибшего мужчины.

"Мы сами в шоке. Узнали сейчас. Много ребят его знали, хороший парень был. И семья хорошая, и все остальное", – добавил он.

Вместе с тем мужчина уточнил, что не знает, почему знакомый так себя повел. Произошедшее он назвал недоразумением, которое пока никто не может понять.

Момент трагедии, произошедшей 25 июня, попал на видео. На кадрах видно, как иномарка едет по парковке на большой скорости и таранит стену. Уточнялось, что водителю было 37 лет.

