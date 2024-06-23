Авария с участием электробуса произошла на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Авария с участием электробуса, следующего по маршруту №792, произошла в районе дома 35 на Лухмановской улице в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По предварительным данным, водитель транспорта направлялся в парк, пассажиров в момент ДТП в салоне не было.

"В результате ДТП пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В районе Лухмановской улицы движение транспорта осуществляется без затруднений.

Ранее два человека пострадали в результате аварии с участием маршрутки, которая на скорости врезалась в отбойник, на северо-западе Москвы. У мужчины, который отказался от госпитализации, диагностировали ушибы головы и грудной клетки, а у пострадавшей женщины – сотрясение мозга и ушиб грудной клетки.

До этого водитель автомобиля Toyota Land Cruiser сбил девушку 2001 года рождения на улице Вертолетчиков в Москве, когда та переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП она скончалась на месте от полученных травм. Прокуратура Юго-Восточного административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

