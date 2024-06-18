Движение по МСД в направлении проспекта Мира затруднено из-за ДТП

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение по Московскому скоростному диаметру (МСД) в направлении проспекта Мира затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей в районе проезда Серебрякова, дом 14-а. На место инцидента прибыли оперативные службы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

В настоящее время обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Утром 18 июня несколько автомобилей столкнулись на Северо-Восточной хорде, возле дома 16А по улице Дмитриевского. Немногим позже стало известно, что всего в ДТП на МСД попали 17 автомобилей. В ГАИ подчеркивали, что водитель "МАН" столкнулся с 16 транспортными средствами. В результате произошедшего никто не пострадал.