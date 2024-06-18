Несколько автомобилей столкнулись на МСД

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Несколько автомобилей столкнулись на Северо-Восточной хорде, возле дома 16А по улице Дмитриевского. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По данным ведомства, на месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в сторону пересечения с МКАД затруднено. Дептранс попросил автомобилистов выбирать пути объезда.

До этого из-за аварии движение на МСД в сторону шоссе Энтузиастов осуществлялось по двум полосам из четырех. На трассе столкнулись два грузовых автомобиля. Одна машина опрокинулась на проезжую часть.

Ранее на внутренней стороне 3-го километра МКАД произошла авария с участием трех машин. Один из автомобилей опрокинулся на крышу.

