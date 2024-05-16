Движение было затруднено на МСД в сторону шоссе Энтузиастов

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Движение на МСД в сторону шоссе Энтузиастов осуществлялось по двум полосам из четырех из-за аварии. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, на МСД (Северо-Восточная хорда, дом 28 по 8-й улице Соколиной Горы) столкнулись два грузовых автомобиля. Одна машина опрокинулась на проезжую часть.

На месте происшествия работали оперативные службы города. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются. Ввиду ограничения движения на шоссе департамент советовал автомобилистам выбирать пути объезда.

В настоящий момент проезжая часть на МСД освобождена.

Ранее на внутренней стороне 3-го километра МКАД случилась авария с участием трех автомобилей. Одна из машин опрокинулась на крышу. К месту ДТП вызвали оперативные службы Москвы.