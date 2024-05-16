Движение на Кутузовском проспекте затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на Кутузовском проспекте в районе площади Победы затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На Кутузовском проспекте (в районе площади Победы, дом 1Б) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

В Дептрансе отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются и призвали водителей выбирать пути объезда.

Ранее служебный автомобиль полиции с включенным проблесковым маяком и звуковым сигналом совершил наезд на мотоциклиста, двигающегося по главной дороге в Пушкине. В результате ДТП байкер скончался. По факту аварии организовали служебную проверку.

