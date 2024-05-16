16 мая, 03:49Происшествия
Движение на Кутузовском проспекте затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Движение на Кутузовском проспекте в районе площади Победы затруднено из-за столкновения нескольких автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
"На Кутузовском проспекте (в районе площади Победы, дом 1Б) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.
В Дептрансе отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются и призвали водителей выбирать пути объезда.
Ранее служебный автомобиль полиции с включенным проблесковым маяком и звуковым сигналом совершил наезд на мотоциклиста, двигающегося по главной дороге в Пушкине. В результате ДТП байкер скончался. По факту аварии организовали служебную проверку.
ДТП произошло на пересечении Бакунинской улицы и Спартаковской площади