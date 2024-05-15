Три человека пострадали в ДТП на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Три человека пострадали в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на улице Тарусской в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Ночью на улице Тарусской водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, наехал на бордюрный камень, после чего автомобиль перевернулся", – указано в сообщении.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля 1985 года рождения и две женщины 1982 и 1983 годов рождения, находившиеся в транспортном средстве.

Установление всех обстоятельств происшествия контролирует прокуратура Юго-Западного административного округа.

Ранее на внутренней стороне 67-го километра МКАД грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Авария произошла в районе станции метро "Мякинино". Одного из участников ДТП отбросило на обочину.

До этого авария произошла на внутренней стороне 3-го километра МКАД, где столкнулись три автомобиля. В связи со случившимся движение в районе ДТП было затруднено, но спустя некоторое время его восстановили.

