15 июня, 12:47Транспорт
Движение на МКАД после столкновения пяти машин восстановилось
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев
Движение в районе 37 километра МКАД после ДТП с участием пяти автомобилей восстановилось. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.
Ранее сообщалось о столкновении пяти машин в районе Ясенево. Департамент предупреждал о возникших затруднениях движения на протяжении двух километров.
К месту аварии прибыли оперативные службы. Водителей попросили объезжать этот участок.
Тройное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве в ночь на 14 июня