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15 июня, 12:47

Транспорт

Движение на МКАД после столкновения пяти машин восстановилось

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Михаил Колобаев

Движение в районе 37 километра МКАД после ДТП с участием пяти автомобилей восстановилось. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

Ранее сообщалось о столкновении пяти машин в районе Ясенево. Департамент предупреждал о возникших затруднениях движения на протяжении двух километров.

К месту аварии прибыли оперативные службы. Водителей попросили объезжать этот участок.

Тройное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве в ночь на 14 июня

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