Движение на Клязьминской улице в Москве восстановлено

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Движение транспорта на Клязьминской улице в Москве восстановили, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

По данным ведомства, также движение транспорта возобновили на съезде с Лианозовского проезда на Дмитровское шоссе и на Рублевском шоссе в районе дома 26, корпус 1, в направлении области.

Ранее стало известно, что движение на Клязьминской улице в столице перекрывали из-за подтопления проезжей части, произошедшего из-за сверхсильных осадков.

В Дептрансе Москвы также сообщали, что примерно в 13:40 на этой улице автобус маршрута 672 попал под большое скопление воды на дороге. В результате пассажирам пришлось оперативно эвакуироваться из общественного транспорта. Городским службам удалось ликвидировать последствия этого инцидента.

Дождь в столице продлится до конца дня 13 июня. Осадки будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 13–18 метров в секунду. До 00:00 14 июня в городе действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы.

