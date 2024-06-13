13 июня, 15:56Город
Почти месячная норма осадков выпала в ряде районов Москвы за несколько часов
Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев
За несколько часов в ряде районов Москвы выпала почти месячная норма осадков, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.
По данным ведомства, наибольшее количество осадков зафиксировано в Северо-Восточном (70 миллиметров), Северном (68 миллиметров) и Западном административном округе (43 миллиметра).
Представители горхозяйства также уточнили, что неблагоприятные погодные условия сохранятся в городе до конца суток. Дожди продолжатся и в пятницу, 14 июня.
При этом в ведомстве обратили внимание, что основной объем выпавшей дождевой воды уходит в ливневую сеть самостоятельно.
Также там отметили, что на фоне непогоды на улицах Москвы продолжают дежурить 300 бригад и около 290 единиц техники ГУП "Мосводосток". Кроме того, специалисты дополнительно привлекают к работам перекачивающую технику дорожных служб и инженерных компаний столицы.
Члены бригад активно работают над открытием водоприемных решеток, чтобы обеспечить беспрепятственный пропуск дождевой воды.
На фоне неблагоприятных погодных условий представители ЦОДД обратились к москвичам с просьбой пересесть на метро в связи с непогодой. Автомобилистов представители ведомства призвали избегать резких маневров, соблюдать на дороге дистанцию и скоростной режим.
Кроме того, в Москве и области в связи с грозой объявили желтый уровень опасности. Погодное предупреждение будет действовать до 00:00 14 июня, уточнили в Гидрометцентре России.
Сильный дождь продлится в Москве до конца дня 13 июня