Желтый уровень опасности из-за грозы объявлен в столичном регионе до конца дня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности из-за грозы будет действовать в Москве и области до 00:00 14 июня. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Гидрометцентра России.

До этого метеорологи заявили, что температура воздуха днем в столице будет в пределах от 21 до 23 градусов, в Подмосковье – от 20 до 25 градусов. При этом порывы ветра во время грозы могут достигать 17 метров в секунду.

В свою очередь, в МЧС РФ по Москве сообщили, что, помимо грозы, 13 июня также ожидаются сильный дождь и град, а местами будет усиление ветра до 13–18 метров в секунду.

По словам заммэра Петра Бирюкова, в некоторых районах города может выпасть до 20 миллиметров осадков, в связи с чем городские службы переведены в усиленный режим.

Горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины, а также обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Водителям напомнили о необходимости быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать ПДД и избегать резких маневров.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал окончание непогоды 15 и 16 июня. Как он отметил, в эти дни в Москве и Подмосковье ожидается 21–26 градусов тепла без осадков.