Синоптик Позднякова: следующая неделя в Москве начнется с неустойчивой погоды

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Следующая неделя в Москве начнется с неустойчивой погоды. Об этом в беседе с RT сообщила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"Нужно сказать, что, к сожалению, следующая неделя тоже у нас начнется с неустойчивой погоды с кратковременными дождями, но фон температуры практически останется на том же уровне, то есть минимальная температура будет где-то в пределах 10...15 градусов, максимальная – 20...25 градусов", – сообщила синоптик.

В субботу и воскресенье, 15 и 16 июня, осадков не прогнозируется. Однако погода будет облачной, а воздух в столице ночью прогреется до 12–14 градусов, днем – до 25 градусов.

В четверг, 13 июня, в городе пройдут дожди. В пятницу, 14 июня, температура воздуха зафиксируется на отметке от 21 до 23 градусов, добавила синоптик.

Между тем инженер лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Роман Кучеров в беседе с News.ru советовал защищаться от дождя зонтом с 10–16 спицами.

"Чем больше спиц, тем больше купол зонта, а значит, он защитит и от косого дождя при боковом ветре. Лучше выбирать зонт, чьи спицы сделаны из фибергласса, а каркас – из стали, а не из алюминия", – сообщил инженер, добавив, что последний может не выдержать резкого порыва ветра.

Повышенную непромокаемость зонта обеспечивают нейлон, тефлон или микроволокно. Наиболее прочными, по мнению эксперта, являются зоны-трости, поскольку у них самые большие купола и минимум подвижных частей.

Ранее синоптики пообещали москвичам 13 июня дождь и сильный ветер, которые сохранятся до конца дня. Местами будет усиление ветра до 13–18 метров в секунду. В связи с этим столичное управление МЧС рекомендовало автомобилистам не превышать скоростной режим, быть внимательными на дорогах и не совершать маневров. Пешеходам посоветовали держаться вдали от высоких деревьев и шатких конструкций.

