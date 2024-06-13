Сильный дождь с грозой продлится в Москве до конца 13 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сильный дождь, в отдельных районах гроза с ливнем и градом ожидаются в Москве 13 июня. Непогода сохранится до конца дня, сообщили в телеграм-канале МЧС России по Москве.

Местами будет усиление ветра до 13–18 метров в секунду. Ввиду плохой погоды ведомство посоветовало горожанам снизить скорость движения и увеличить дистанцию между автомобилями на дорогах, избегать обгонов, перестроений, опережений, парковать машины вдали от деревьев, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра на улице.

При необходимости горожане могут позвонить по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

Заммэра Петр Бирюков рассказал, что в отдельных районах Москвы может выпасть до 20 миллиметров осадков. В связи с неблагоприятными погодными условиями городские службы продолжают работать в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения столицы, уточнил Бирюков.

В столице приняли меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. Электросетевые организации распорядились подготовить источники аварийного питания. Аварийные бригады с водооткачивающей техникой разместили в местах возможного скопления воды.

Кроме того, москвичей информируют об ухудшении погоды с помощью СМИ и городских информационных табло. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона предупреждают о непогоде людей в зонах отдыха и парках, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве попросили москвичей быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины. Водителям стоит быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать ПДД и избегать резких маневров, заключили в ведомстве.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что за прошедшие сутки в Московском регионе выпало более 40% месячной нормы осадков.

По словам метеоролога, в Подмосковье выпало до 33 миллиметров осадков, примерно такое же количество – в Москве. При этом месячная норма осадков для июня составляет 77 миллиметров. Дождь в столице продолжится 13 июня, но во второй половине дня осадки будут неинтенсивными, пишет Агентство "Москва".

Главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова отметила, что за первые 12 дней июня количество осадков в большинстве округов значительно превысило месячную норму – 77 миллиметров.

Синоптик уточнила, что агентство постоянно следит за локальностью осадков в Москве, что подтверждает карта. На ней показаны объемы дождя, выпавшего в каждом округе столицы за прошедшие дни лета. Так, от 65% месячной нормы пришлось на восточный и юго-восточный округ и до 145% – на северный, дополнила Позднякова в своем телеграм-канале.

Ранее москвичам пообещали, что грозы в столице закончатся в ближайшее время. При этом 13 июня сохранится дождливая погода, местами будут сильные осадки. Нагреву воздуха будут препятствовать ветры северных румбов с холодными порывами.