Вильфанд: жара вернется в Москву на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жара вернется в Москву в начале следующей недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Эксперт отметил, что с наступлением следующей недели воздух в столице может прогреться до 29 градусов.

"В начале следующей недели в Москве будет расти давление. И опять прогнозируется жаркая погода – от 24 до 29 градусов", – уточнил Вильфанд в беседе с Агентством "Москва".

Он также обратил внимание, что в ближайшие выходные москвичи и гости города смогут насладиться летней и комфортной погодой.

В выходные, 15 и 16 июня, в Москве и Подмосковье Вильфанд спрогнозировал 21–26 градусов без осадков и с прояснениями. Он уточнил, что в регионе будет солнечно, а температура воздуха превысит норму на 1–1,5 градуса.

Ранее синоптики сообщили, что грозы в Москве закончатся в ближайшее время. При этом в четверг, 13 июня, в Москве пройдут местами сильные дожди. Однако воздух не будет слишком нагреваться в связи с активностью ветров северных румбов с холодными порывами.

