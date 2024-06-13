ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро из-за дождя

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам рекомендовали пользоваться метро из-за дождя в городе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса со ссылкой на ЦОДД.

"Будьте внимательны за рулем. Избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим", – обратились в ведомстве к тем, кто все же решит отправиться в город на личном транспорте.

Вместе с этим автомобилистам посоветовали избегать парковок около деревьев и шатких конструкций. Обстановку на дорогах в Москве контролируют Ситуационный центр и дорожный патруль ЦОДД.

Дождь в Москве продлится до конца дня 13 июня. Осадки будут сопровождаться сильным ветром с порывами до 13–18 метров в секунду. До 00:00 14 июня в городе действует желтый уровень погодной опасности из-за грозы.

