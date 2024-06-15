15 июня, 11:17Происшествия
Движение на МКАД в районе Ясенево затруднено из-за столкновения пяти автомобилей
Фото: 123RF/bilanol
Движение на МКАД в районе Ясенево затруднено из-за автомобильной аварии с участием пяти машин. Столичный Дептранс выпустил соответствующее предупреждение в своем официальном телеграм-канале.
"На 37 километре МКАД в шестой полосе движения столкнулись пять автомобилей. На месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется", – говорится в публикации.
В ведомстве добавили, что движение затруднено на 2 километра. Автомобилистов призвали заранее прокладывать альтернативный маршрут.
Ранее на внешней стороне 56-го километра МКАД столкнулись три автомобиля. Движение в районе проспекта Багратиона ограничивали по двум левым рядам из-за аварии. Водителей попросили выбирать пути объезда.
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