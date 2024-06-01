01 июня, 10:50Происшествия
Движение ограничено на 56-м км МКАД из-за ДТП
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
На внешней стороне 56-ого километра МКАД столкнулись три автомобиля, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
Из-за аварии движение в районе проспекта Багратиона ограничено по двум левым рядам. Автомобилистов призвали быть внимательными и выбирать пути объезда.
На месте работают оперативные службы. Информация о ДТП и пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы грузовик насмерть сбил ребенка. Инцидент произошел в тот момент, когда водитель выехал на регулируемый пешеходный переход, а мальчик переходил проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.
Представители власти рассказали о статистике ДТП из-за нарушений скоростного режима