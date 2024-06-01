Движение ограничено на 56-м км МКАД из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На внешней стороне 56-ого километра МКАД столкнулись три автомобиля, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Из-за аварии движение в районе проспекта Багратиона ограничено по двум левым рядам. Автомобилистов призвали быть внимательными и выбирать пути объезда.

На месте работают оперативные службы. Информация о ДТП и пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке столицы грузовик насмерть сбил ребенка. Инцидент произошел в тот момент, когда водитель выехал на регулируемый пешеходный переход, а мальчик переходил проезжую часть. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

