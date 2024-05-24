Грузовик насмерть сбил ребенка на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве на улице 1-й Машиностроения грузовик насмерть сбил 8-летнего ребенка, проехав на красный сигнал светофора. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, водитель выехал на регулируемый пешеходный переход и сбил ребенка, переходящего проезжую часть. Мальчик скончался на месте происшествия.

Прокуратура ЮВАО возбудила в отношении 40-летнего водителя уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Ход расследования находится на контроле ведомства.

В свою очередь, в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции сообщили, что сотрудники полиции задержали водителя грузовика, совершившего смертельное ДТП. В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время по факту произошедшего принято процессуальное решение.

До этого водитель грузовика "MAЗ" сбил мужчину на электровелосипеде на улице Ярцевской в Москве. В результате наезда мужчина погиб на месте происшествия.