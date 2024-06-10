Человек погиб в аварии на МКАД в районе развязки с Ленинградским шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Водитель грузовика скончался от травм, полученных в дорожной аварии на 76-м километре МКАД в районе развязки с Ленинградским шоссе. Госавтоинспекция Москвы рассказала о случившемся в своем телеграм-канале.

Предварительно установлено, что мужчина не справился с управлением, в результате чего грузовик опрокинулся.

Сейчас место ДТП осматривают специалисты Госавтоинспекции и следователи. Они намерены выяснить все детали происшествия.

Ведомство предупреждает, что в районе аварии движение частично ограничено.

Столичный Дептранс уточнил, что движение ограничено до трех полос из шести и затруднено на пяти километрах.

До этого мотоциклист погиб в ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и опрокинулся. После этого на него совершил наезд еще один мотоцикл и автобус.

