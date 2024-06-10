Автомобиль загорелся в результате ДТП в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Несколько автомобилей столкнулись на Славянском бульваре, в районе дома 7к1, после чего один из них загорелся. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы Москвы, устанавливающие обстоятельства произошедшего и информацию о возможных пострадавших.

В связи с аварией движение в данном районе затруднено. Водителей призвали выбирать пути объезда.

Ранее ДТП с участием двух автомобилей произошло на внешней стороне Третьего транспортного кольца, в Лефортовском тоннеле. Из-за аварии движение там также было затруднено, однако позже его восстановили.

До этого мотоциклист погиб в ДТП на Смоленской площади в центре Москвы. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и опрокинулся. После этого на него совершил наезд еще один мотоцикл и автобус.