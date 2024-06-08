СК возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом под Петербургом

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Следственный комитет Ленинградской области принял решение о возбуждении уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после столкновения "Камаза" и рейсового автобуса, который в этот момент перевозил пассажиров. Об этом рассказали в пресс-службе следственного управления СК России.

Авария произошла в 16:36 по московскому времени на 67-м километре автодороги "Сосновый Бор – Санкт-Петербург" 8 июня.

В ведомстве рассказали, что 29-летний водитель автомобиля "Камаз", поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, решил не уступать дорогу автобусу, который ехал по встречному направлению. В результате две машины столкнулись.

Предварительно сообщалось, что в результате ДТП пострадали десять пассажиров, но после стало известно, что ранены были только пять. Так, два человека получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы, еще трое пострадали в легкой форме, медики оказали им помощь на месте.

При этом в общей сложности в салоне автобуса в момент столкновения находилось 15 пассажиров. В результате аварии никто не погиб.

Следователи уточнили, что пострадавших, которых отвезли в больницу, отпустили домой после того, как их осмотрели врачи.

Сотрудники прокуратуры Ломоносовского района Ленобласти организовали проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что Центральный районный суд Кемерова принял решение об аресте на два месяца директора электротранспортной компании Павла Мальцева, который проходит по делу об аварии с двумя трамваями.

Инцидент произошел утром 6 июня. В результате этой аварии, пострадали более 140 человек. В настоящее время все они получают необходимую медицинскую помощь.

В связи со случившимся СК РФ завел уголовные дела по статье об оказании услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности, и о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Однако уже 7 июня было решено возбудить третье уголовное дело по статье о халатности.