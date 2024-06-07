Число пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье достигло 32

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Забайкалья"

Число пострадавших в результате аварии с автобусом для вахтовиков в Забайкальском крае увеличилось до 32, еще три человека погибли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

"По уточненным данным, всего пострадало 35 человек, из них 3 погибло, 27 пациентов доставлены в ЦРБ, 5 – находятся на обследовании", – уточнило ведомство.

По факту ДТП следователи управления СК по Забайкальскому краю организовали проверку. Они осматривают место аварии, опрашивают участников инцидента и руководителей предприятия.

В регион также направили врачей из Читы.

Авария произошла в поселке Давенда Могочинского района Забайкальского края утром по местному времени 7 июня. Автомобиль перевозил вахтовых рабочих.

По данным регионального управления СК, вахтовый автобус совершил опрокидывание. На месте работают следователи, которые осматривают автомобиль, следы и различные предметы.

