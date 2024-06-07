Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня, 06:35

Происшествия

Число пострадавших в ДТП с вахтовым автобусом в Забайкалье выросло до 25

Фото: телеграм-канал "Следком Забайкалья"

Количество пострадавших в ДТП с автобусом для вахтовиков в Забайкальском крае увеличилось до 25 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра здравоохранения региона Елену Аранину.

Она рассказала, что шесть человек получили помощь на месте, а остальных госпитализируют в центральную районную больницу, где им окажут всю необходимую медпомощь.

По данным регионального управления СК, вахтовый автобус совершил опрокидывание. На месте работают следователи, которые осматривают автомобиль, следы и различные предметы, а также опрашивают участников инцидента.

Авария произошла в поселке Давенда Могочинского района Забайкальского края утром по местному времени 7 июня. Автомобиль перевозил вахтовых рабочих.

В результате ДТП погибли три человека. На месте работают шесть бригад скорой помощи, также сформирована бригада хирургического профиля.

Новости регионов: грузовик перевернулся в Крыму

Читайте также


происшествияДТПрегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика