Песков назвал страшной аварией ДТП с трамваями в Кемерове

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Кремль пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в "страшной аварии" с двумя трамваями в Кемерове. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это, безусловно, страшная авария", – подчеркнул он.

Официальный представитель Кремля также уточнил, что Владимиру Путину уже доложили об этом инциденте. При этом Песков уточнил, что особых поручений по этому происшествию пока не предвидится, так как в этом нет необходимости.

"Региональная власть принимает все меры. Все службы знают свою работу в таких ситуациях. И все работают", – заключил он.

ДТП, в результате которого столкнулись два трамвая, произошло утром 6 июня. В результате происшествия один человек погиб, а 109 пострадали. Все пострадавшие, как уточнил глава города Дмитрий Анисимов, получают медпомощь.

В связи с инцидентом был организован оперативный штаб, отслеживающий ситуацию. По факту аварии СК РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

