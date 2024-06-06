Минздрав РФ сообщил о 109 пострадавших в результате ДТП с трамваями в Кемерове

Фото: телеграм-канал "КЕМЕРОВО"

Число пострадавших в результате аварии с двумя трамваями в Кемерове достигло 109 человек, 19 пассажиров попали в больницы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

"По оперативным данным, в ДТП с трамваями на Кузбассе пострадали 109 человек, в том числе семеро детей", – цитирует его РИА Новости.

По словам помощника главы ведомства, 29 пострадавших проходят необходимые обследования. Исходя из состояния, врачи принимают решение о необходимости госпитализации и оперативного лечения.

Как отметил Кузнецов, нескольким пациентам провели хирургические операции, а 60 человек, в том числе семеро детей, получили помощь амбулаторно.

Авария с участием двух трамваем произошла утром 6 июня на Логовом шоссе. В результате ДТП один человек погиб. Все пострадавшие, как уточнил глава города Дмитрий Анисимов, получают медпомощь.

В связи с инцидентом был организован оперативный штаб, отслеживающий ситуацию. По факту аварии СК РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

