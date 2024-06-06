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06 июня, 10:24

Происшествия

Появились кадры с ДТП с трамваями в Кемерове

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

В Сети появились кадры с ДТП с двумя трамваями в Кемерове. Об этом сообщает телеграм-канал "Москва 24".

Судя по кадрам видео, один из трамваев едет на высокой скорости. При повороте у него сломались первая и последняя двери, в результате чего два пассажира выпали на проезжую часть. Движение машин на месте аварии сразу остановилось.

Второе видео, опубликованное в телеграм-канале "Подъём", уже было снято на месте столкновения двух трамваев. На кадрах видно, как люди пытаются разжать металлоконструкции кабины для оказания помощи пострадавшим.

Видео: телеграм-канал "Подъём"

О ДТП стало известно утром 6 июня. В результате аварии один человек погиб, 102 человека получили травмы. По словам главы города Дмитрия Анисимова, состояние госпитализированных не вызывает опасений у врачей.

Все пострадавшие получают медпомощь. В связи с инцидентом создан оперативный штаб, контролирующий ситуацию. По факту произошедшего СК РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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