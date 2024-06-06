Число пострадавших в ДТП с двумя трамваями в Кемерове увеличилось до 50

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Кемеровской области – Кузбасса"

Количество пострадавших в результате столкновения двух трамваев в Кемерове выросло до 50 человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Дмитрий Анисимов.

Он уточнил, что в городскую больницу после ДТП было доставлено 40 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще десять пассажиров сами обратились в травмпункт. Все пострадавшие в полном объеме получают необходимую медпомощь.

В связи с происшествием в Кемерове создали оперативный штаб, который полностью контролирует ситуацию, добавил Анисимов.

На данный момент трамваи маршутов № 3 и 10 движутся по укороченному маршруту до ДК шахтеров. Проезд в них бесплатный, подчеркнул глава города. Также в скором времени на линию выйдут бесплатные подвозящие автобусы "ДК шахтеров – железнодорожный вокзал".

Два трамвая с пассажирами столкнулись на Логовом шоссе в Кемерове утром 6 июня. Изначально сообщалось о 30 пострадавших. На место аварии выехала следственно-оперативная группа для установления обстоятельств ДТП и проведения следственных действий.

По факту происшествия также было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.