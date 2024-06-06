Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июня, 09:37

Происшествия

Более 100 человек пострадали в ДТП с трамваями в Кемерове

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу"

Свыше 100 человек пострадали, один погиб в ДТП с трамваями в Кемерове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным источника, всего при столкновении двух трамваев пострадали 102 человека.

О ДТП на Логовом шоссе в Кемерове стало известно утром 6 июня. В результате аварии один из пострадавших погиб. Глава города Дмитрий Анисимов уточнил, что состояние остальных госпитализированных не вызывает опасений у медиков.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме. Ввиду ДТП создали оперативный штаб, который полностью контролирует ситуацию.

По факту происшествия СК возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

ДТП с участием 5 машин произошло в ТиНАО

Читайте также


происшествияДТПрегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика