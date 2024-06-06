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06 июня, 07:45

Происшествия

Новости мира: два поезда столкнулись в центре чешского города Пардубице

Новости мира: два поезда столкнулись в центре чешского города Пардубице

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В ночь на 6 июня в центре чешского города Пардубице на вокзале столкнулись пассажирский и грузовой поезда. Местные СМИ сообщают о четырех погибших и десятках раненых. На месте работают медики и правоохранители. Транспортная служба уже инициировала проверку.

Тем временем в Израиле прошел ежегодный парад местных националистов "День Иерусалима". По улицам города, преимущественно мусульманских районов, прошли сотни активистов, которые завершили шествие у мечети Аль-Акса. Там они вступили в столкновение с полицией и разгневанными верующими. Парад был приурочен к годовщине событий 1967 года, когда Израиль оккупировал Восточный Иерусалим с его исламскими святынями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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