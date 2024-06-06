Новости регионов: 50 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Кемерове

Число пострадавших в аварии двух трамваев в Кемерове выросло до 50 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в городской администрации. Там уточнили, что 40 пострадавших привезли в больницы на каретах скорой помощи, еще 10 самостоятельно обратились в травмпункты. ДТП произошло рано утром 6 июня на Кузнецком мосту. У одного из трамваев отказали тормоза, и он на полном ходу врезался в шедший впереди вагон.

Тем временем в Якутии начали вызывать искусственные дожди, чтобы справиться с лесными пожарами. Самолеты-зондировщики используют специальные пиропатроны с йодистым серебром. В республике горят уже почти 30 тысяч гектаров леса. В нескольких районах и столице региона введен особый противопожарный режим.

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