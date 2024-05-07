Суд во Владивостоке арестовал американского солдата за кражу

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Приморский краевой суд во Владивостоке арестовал военного США Гордона Блэка по обвинению в краже до 2 июля. Об это заявила пресс-секретарь региональной инстанции Елена Оленева, передает РИА Новости.

Согласно данным издания The Associated Press, до задержания в России он находился в Южной Корее и должен был вернуться в Штаты в Форт Кавасос в Техасе. В свою очередь, NBC News добавил, что военный прибыл в РФ для встречи с женщиной, с которой имел романтические отношения.

6 мая официальный представитель Пентагона Синтия Смит заявила, что Россия передала США информацию о задержании американского военнослужащего во Владивостоке по обвинению в нарушении закона. Она уточнила, что армия сообщила о случившемся семье задержанного. По словам Смит, Госдеп США сейчас оказывает военнослужащему консульскую поддержку.

До этого ряд СМИ сообщал, что американского военного, который приехал из Южной Кореи в Россию по собственной инициативе, задержали по подозрению в краже.

