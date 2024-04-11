Замглавы МИД Рябков заявил, что США и РФ ведут диалог по обмену заключенными

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Россия ведет диалог с Соединенными Штатами по вопросу обмена заключенными по специальному закрытому каналу, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Диалог на эту тему ведется по специализированному закрытому каналу, я не уполномочен комментировать те информобмены и те сигналы, которые по этому каналу проходят", – цитирует его ТАСС.

Так он ответил на просьбу отреагировать на сообщения, что Вашингтон может готовить новое предложение по обмену обвиняемого в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и осужденного за это же Пола Уилана.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что взаимодействие двух стран по вопросу Гершковича должно вестись без огласки. Он указывал, что публичное обсуждение вопроса создает дополнительные проблемы и препятствует достижению какого-либо результата.

Сотрудники ФСБ задержали Гершковича весной 2023 года. Следователи считают, что он собирал данные о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ. Позднее суд продлил его арест до 30 июня 2024 года.