Россия сообщила США о задержании американского солдата во Владивостоке

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Россия передала США информацию о задержании американского военнослужащего во Владивостоке по обвинению в нарушении закона. Об этом заявила официальный представитель Пентагона Синтия Смит.

"Второго мая 2024 года российские власти во Владивостоке задержали американского солдата по обвинениям в преступном поведении. Россия уведомила Госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях", – приводит ее слова РИА Новости.

Смит уточнила, что армия сообщила о случившемся семье задержанного. По словам Смит, Госдеп США сейчас оказывает военнослужащему консульскую поддержку.

Ранее ряд СМИ сообщал, что американского военного, который приехал из Южной Кореи в Россию по собственной инициативе, задержали по подозрению в краже.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщал, что Россия ведет диалог с Соединенными Штатами по вопросу обмена заключенными. По его словам, для подобных переговоров используется специальный закрытый канал.