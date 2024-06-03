Участок БКЛ закроют с 22 июня

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03 июня, 13:30

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Новости регионов: снег выпал в Алтайском крае

Новости регионов: снег выпал в Алтайском крае

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Снег выпал на Семинском перевале в Алтайском крае. Жители региона опубликовали видео густого июньского снегопада. Крупные хлопья покрыли дороги, что делает горные перевалы опасными для автомобилистов.

Тем временем в Республике Коми власти Усть-Цилемского района объявили режим ЧС из-за сильного паводка. Вода зашла в центр села Ермица. На данный момент там круглосуточно дежурят службы спасения. Они разворачивают пункты временного размещения в соседних поселках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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