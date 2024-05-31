Новости регионов: почти 30 вагонов с углем сошли с рельсов в Амурской области

В Амурской области сошли с рельсов почти 30 вагонов с углем. ЧП произошло на перегоне станций Селеткан – Ледяная Забайкальской железной дороги. Из-за аварии оборвались провода контактной сети и загорелся лес. Движение поездов временно остановлено. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем во Владивостоке самосвал выпал из прицепа во время движения. Вероятно, водитель грузовика не справился с управлением и автомобиль занесло. Во время падения самосвал снес дорожное ограждение, спецтехника также получила повреждения.

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