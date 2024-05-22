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22 мая, 21:30

Транспорт

"Безопасный город": как проходит обучение в школе "Мосгортранса"

"Безопасный город": как проходит обучение в школе "Мосгортранса"

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Водителей наземного общественного транспорта готовят в специальной школе Мосгортранса. Навыки ученики отрабатывают на специальных тренажерах. Каждая поездка в город проходит под контролем преподавателей. Для этого учебные автобусы и электробусы оснащены дополнительной кабиной для инструктора с приборной панелью и педалью экстренного торможения.

В этом году в школе подготовили к работе уже больше 150 водителей. Всего обучение прошли уже 13 тысяч человек. Им рассказывают о технических характеристиках транспорта и знакомят с правилами дорожного движения. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
транспортвидеоАлександр Астахов
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