"Безопасный город": как проходит обучение в школе "Мосгортранса"

Водителей наземного общественного транспорта готовят в специальной школе Мосгортранса. Навыки ученики отрабатывают на специальных тренажерах. Каждая поездка в город проходит под контролем преподавателей. Для этого учебные автобусы и электробусы оснащены дополнительной кабиной для инструктора с приборной панелью и педалью экстренного торможения.

В этом году в школе подготовили к работе уже больше 150 водителей. Всего обучение прошли уже 13 тысяч человек. Им рассказывают о технических характеристиках транспорта и знакомят с правилами дорожного движения. Подробнее – в программе "Безопасный город".

