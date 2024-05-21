21 мая, 08:25Транспорт
"Мой район. Новости": трамваи начнут курсировать по Трифоновской улице спустя 30 лет
Движение трамваев на Трифоновской улице восстановят спустя 30 лет. Там специалисты заменят рельсы и шпалы. Таким образом, в Мещанском районе появится порядка трех километров новых путей.
Благодаря им более 70 тысяч горожан смогут построить новые комфортные маршруты. Пассажиры будут быстрее добираться до центра Москвы за счет удобных пересадок и коротких интервалов между прибытием трамваев.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".