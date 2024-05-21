Улицы в ЦАО и ЗАО Москвы перекроют 25 мая

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21 мая, 08:25

Транспорт

"Мой район. Новости": трамваи начнут курсировать по Трифоновской улице спустя 30 лет

"Мой район. Новости": трамваи начнут курсировать по Трифоновской улице спустя 30 лет

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Движение трамваев на Трифоновской улице восстановят спустя 30 лет. Там специалисты заменят рельсы и шпалы. Таким образом, в Мещанском районе появится порядка трех километров новых путей.

Благодаря им более 70 тысяч горожан смогут построить новые комфортные маршруты. Пассажиры будут быстрее добираться до центра Москвы за счет удобных пересадок и коротких интервалов между прибытием трамваев.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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