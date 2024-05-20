Поезда на МЦК начали ходить с увеличенными интервалами

Поезда на Московском центральном кольце стали ходить с увеличенными интервалами утром и вечером. С 06:00 до 06:33 время между поездами увеличили с 8 до 24 минут на участке Крымская – Стрешнево в будние дни, а на участке Крымская – Балтийская – в выходные. Каждые 16 минут составы теперь ходят с 22:20 до 00:00.

Изменения в график внесли в связи с модернизацией инфраструктуры на Ленинградском направлении. Она необходима для создания высокоскоростной магистрали. Работы планируют завершить к 30 июня.

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