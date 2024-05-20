Синоптик Позднякова: до конца недели в Москве потеплеет до 25 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура в Москве поднимется до 25 градусов до конца текущей недели. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на специалиста информационного портала "Метеоновости" Татьяну Позднякову.

"Майская погода приблизилась к климатической норме. Не исключено, что в последних числах мая она даже превысит эту норму. Сейчас погоду определяют антициклоны", – подчеркнула она.

Как рассказала синоптик, 21 мая могут пройти кратковременный дождь и гроза. После этого существенных осадков не прогнозируется, однако новый антициклон будет более холодным, отметила метеоролог.

По ее словам, в ночь на 23 мая минимальная температура воздуха составит от 5 до 10 градусов, а дневная останется на отметках в 20–25 градусов.

"Можно считать, что в конце мая произойдут первые шаги лета", – сказала Поздянкова.

Ранее сообщалось, что понедельник, 20 мая, может стать самым теплым днем в Москве с начала 2024 года. При этом в северной части столичного региона прогнозируются кратковременные дожди. Скорость порывов ветра не превысит восьми метров в секунду.

