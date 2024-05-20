20 мая, 06:49Общество
Температура воздуха поднимется до 24 градусов в Москве 20 мая
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Переменная облачность без осадков прогнозируется в столице и области в понедельник, 20 мая. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Температура воздуха днем в Москве будет в пределах 22–24 градусов, в Подмосковье – от 20 до 25 градусов.
Скорость западного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 750 миллиметров ртутного столба.
Ранее специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова сообщила, что новый весенний рекорд по теплу может быть установлен в столице на этой неделе.
Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, в свою очередь, рассказал, что в конце текущего месяца столбики термометров в Москве могут достигнуть 25 градусов.