Синоптик Вильфанд заявил о резком повышении температуры в Москве на 8 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура в Москве за несколько дней резко повысилась на 7–8 градусов, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с RT.

Эксперт уточнил, что сегодняшний температурный фон составляет примерно 20 градусов, что соответствует многолетним значениям. При этом, сказал Вильфанд, еще 15 мая средняя суточная температура отличалась от нормальной на 2,5 градуса, а в начале недели, 13-го числа, было на 8–9 градусов холоднее.

"Была по-настоящему ранневесенная погода, а сейчас возвращаемся в май", – указал он.

С 16-го числа до середины следующей недели осадков не будет, кроме вечера четверга, ночи и начала пятницы, 17 мая, уверен синоптик. В это время в Москве ожидается дождь, добавил он.

"И за второй половиной завтрашнего дня уже тот температурный фон, о котором я говорил. Поскольку давление высокое, облаков будет мало. А когда облаков мало, то это значит, что будет большой суточный ход. Ночные температуры в диапазоне от 3 до 8, а дневные – от 17 до 21 градуса", – заключил Вильфанд.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказывал, что в конце текущего месяца столбики термометров в столице могут достигнуть 25 градусов. Он объяснил это сильными изменениями циркуляции атмосферы над европейской территорией страны.

