Синоптик Позднякова: температурный рекорд весны в Москве обновится на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый весенний рекорд по теплу в столице может быть установлен на следующей неделе. О погоде рассказала специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

"Рекорд максимальной температуры воздуха нынешней весны остается за 2 апреля – на ВДНХ максимальная температура воздуха достигла 23,2 градуса. <...> По прогнозам, только на следующей неделе в Москве станет теплее, чем 2 апреля", – говорится в ее публикации.

Синоптик отметила, что в выходные, 18 и 19 мая, в городе будет солнце, однако температура не перешагнет отметку в 23 градуса.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал потепление до 24 градусов Москве на следующей неделе. Однако синоптик добавил, что пока рано говорить о купальном сезоне, так как погода не способствует прогреву воды.

В свою очередь, синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин сообщил, что на текущих выходных в столичном регионе ожидается температура воздуха от 16 до 21 градуса.

